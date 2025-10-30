Стало известно о радикальном решениии Карла III

Король Великобритании Карл III принял решение лишить своего младшего брата, принца Эндрю титулов и почестей и выселить его из королевской резиденции. Об этом пишет Reuters со ссылкой на заявление Букингемского дворца.

© ТАСС/ Zuma

Согласно заявлению, Эндрю получил официальное уведомление о необходимости отказаться от аренды своего особняка под названием Royal Lodge, и переехать в альтернативное частное жилье.

Журналисты заметили, что давление на принца Эндрю связано с обвинениями его в связях с финансистом Джеффри Эпштейном.

Ранее сообщалось, что принц Уильям, прямой наследник и следующий король Британии Вильгельм V, планирует после коронации лишить титулов большую часть своих родственников.

В том случае, если эти планы будут реализованы, принцессы Евгения и Беатрис, как и принц Гарри с его детьми, лишатся даже обращения «Ваше королевское высочество».