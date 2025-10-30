Бросивший ботинки в Буша-младшего журналист объяснил причины поступка

Иракский журналист, бросивший ботинки в Джорджа Буша-младшего, поделился с изданием "Известия" мотивами своего поступка.

Мунтазар аз-Зейди заявил, что его главной целью было продемонстрировать, как дезинформация и ангажированные СМИ использовались для очернения Ирака.

По его словам, в отношении Ирака применялась лживая риторика, основанная на вымышленном наличии оружия массового уничтожения. Буш-младший утверждал, что иракцы встретят американцев с радостью, однако с самого начала вторжения столкнулся с ожесточенным сопротивлением.

Тогда у журналиста созрела идея выразить свое презрение к политику "обувным ударом", так как это является знаком крайнего неприятия в арабской и иракской культуре. После инцидента аз-Зейди был задержан, подвергнут жестокому обращению и пытался добиться правосудия через суд, подав иск против Буша-младшего.

14 декабря 2008 года во время пресс-конференции Буша и премьер-министра Ирака Нури аль-Малики корреспондент аз-Зейди неожиданно прервал мероприятие, выкрикнув фразу "Это вам подарок от иракцев. Это прощальный поцелуй, пес!" и запустил в американского лидера свой ботинок, а затем повторил действие со вторым.