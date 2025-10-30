Макрон заявил о выделении ДР Конго помощи на €1,5 млрд

Участники конференции, посвященной содействию урегулированию конфликта между Демократической Республикой Конго (ДРК) и Руандой, договорились о выделении €1,5 млрд для поддержки мирных жителей ДРК. Об этом сообщил президент Франции Эмманюэль Макрон, выступая на церемонии закрытия конференции.

"Вы совместно собрали более €1,5 млрд помощи для наиболее уязвимых слоев населения", - сказал он.

При этом президент отметил, что уже существующий план ООН по оказанию гуманитарной помощи ДРК в размере $2,5 млрд профинансирован на настоящий момент лишь на 16% и призвал "привести финансирование в соответствие со срочностью ситуации".

Также Макрон объявил о возобновлении работы аэропорта Гомы. По его словам, в ближайшие недели воздушная гавань начнет принимать гуманитарные рейсы.

Конференция, организованная совместно Францией и Того, была посвящена вопросу поддержания мира и обеспечения гуманитарной поддержки населения региона Больших озер.

Помимо президента Франции в ней также приняли участие президент ДРК Феликс Чисекеди и председатель Совета министров Того Фор Гнассингбе, который является посредником от имени Африканского союза в урегулировании конфликта между ДРК и Руандой, а также представители региональных неправительственных организаций.

С начала 2025 года повстанцы "Движения 23 марта" (М23) ведут наступление на востоке ДРК. Они захватили значительные территории провинций Северное Киву и Южное Киву, в том числе их административные центры - Гому и Букаву. Власти ДРК обвиняют Руанду в поддержке М23 регулярными частями своей армии, Кигали отрицает эти обвинения. 19 июля в Дохе была подписана декларация о мирном урегулировании, которая подтвердила стремление сторон конфликта в ДРК к прекращению огня вслед за подписанием 18 июня соответствующего соглашения в Вашингтоне.