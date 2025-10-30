Вэнс сделал заявление о возобновлении ядерных испытаний

Пентагону необходимо время от времени проводить испытания ядерного оружия, рассказал во время традиционного брифинга в Белом доме вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом пишет ТАСС.

Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия «на равных» с другими странами.

«У нас большой арсенал. Очевидно, что у россиян большой ядерный арсенал. У китайцев тоже. Иногда нужно проводить испытания, чтобы убедиться, что он функционирует и работает должным образом», — отметил Вэнс.

Вице-президент не посчитал нужным раскрыть, планируют ли США возобновить проведение ядерных взрывов во время испытаний, заметили журналисты.

Ранее вице-адмирал ВМС США Ричард Коррелл сообщил, что заявление Трампа о возобновлении ядерных испытаний не означает их немедленного начала.

«Я бы не стал предполагать, что слова президента означают начало ядерных испытаний. Его цитата была: «Начать испытывать наши ядерные вооружения на равных условиях», — напомнил Коррел.

Офицер пояснил, что ни Россия, ни Китай не проводили ядерных взрывных испытаний.