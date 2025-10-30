Официальный Пекин считает дипломатию единственным способом разрешить украинский конфликт. Об этом заявил пресс-секретарь диппредставительства Китая в Вашингтоне Лю Пэнъюй, пишет РИА Новости.

«Китай неизменно считает, что диалог и переговоры — единственный действенный способ выхода из кризиса. Мы надеемся, что стороны сохранят приверженность политическому урегулированию кризиса и будут совместно работать над деэскалацией», — выразил надежду дипломат.

По его словам, КНР готова сотрудничать с международным сообществом и продолжать играть конструктивную роль в урегулировании кризиса и достижении прочного мира.

Ранее спецпосланник правительства Китая по делам Евразии Сунь Линьцзян высказался, что причина конфликта на Украине кроется в недостатках структуры системы безопасности на континенте. По его словам, государства не должны решать проблему собственной безопасности за счет других стран.

Трамп дал обещание по конфликту на Украине

До этого сообщалось, что председатель КНР Си Цзиньпин провел переговоры с президентом США Дональдом Трампом. Американский лидер назвал встречу замечательной и заявил, что ему удалось достичь с главой Китая множества договоренностей.