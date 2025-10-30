Причина украинского кризиса кроется в возраставшей в последние годы напряженности в Европе, предположил пресс-секретарь диппредставительства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй. Об этом пишет РИА Новости.

Накануне президент США Дональд Трамп провел встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. После беседы американский лидер заявил, что китайский коллега выразил готовность содействовать урегулированию украинского кризиса.

Журналисты попросили пресс-секретаря раскрыть позицию Пекина по украинскому вопросу.

«Позиция Китая по украинскому кризису последовательна и ясна. Коренная причина украинского кризиса кроется в региональной напряжённости в сфере безопасности, которая нарастала в Европе на протяжении многих лет», — отметил Пэнъюй.

По его словам, добиться надлежащего решения этой проблемы можно только путем учёта законных интересов всех сторон в сфере безопасности.

Кроме того, посредством диалога и переговоров необходимо создать сбалансированную и устойчивую архитектуру европейской безопасности, констатировал пресс-секретарь.