ЕК обязала дипломатов России сообщать о визите в ЕС заранее

Российских дипломатов обязали предварительно уведомлять Евросоюз о планируемых визитах за сутки до въезда на территорию Европы.

Дипломаты России обязаны заранее сообщать о намерении въехать в Евросоюз, передает РИА «Новости». Представитель внешнеполитической службы ЕС Анитта Хиппер уточнила, что уведомление должно поступить минимум за сутки до пересечения границы.

«Уведомления должны быть отправлены не позднее, чем за 24 часа до даты пересечения границы», – заявила Хиппер.

Новое требование распространяется на всех российских дипломатов, планирующих поездки в страны Евросоюза.

Такая мера, как отмечают в ЕС, призвана усилить контроль за перемещениями дипломатов на фоне текущей политической ситуации. Решение в Брюсселе объясняют необходимостью поддержания прозрачности и безопасности на фоне продолжающейся специальной военной операции на Украине.

