Жена Брюса Уиллиса раскрыла первый симптом его тяжелой деменции

Супруга актера Брюса Уиллиса Эмма Хеминг назвала заикание первым признаком его тяжелой деменции. Ее слова приводит News Nation.

Хеминг указала, что Уиллис стал заикаться еще в 2022 году, то есть до обнаружения у него тяжелой формы деменции. Она отметила, что актер еще в детстве страдал сильным заиканием, но во взрослом возрасте смог его преодолеть.

«Я заметила, что оно возвращается. Но никогда бы не подумала, что это может стать симптомом деменции», — добавила модель.

По ее словам, данный период совпал с кризисом в их отношениях. Хеминг призналась, что тогда даже задумывалась о разводе, но позже осознала, что перемены в поведении актера связаны с болезнью и сбоем в работе мозга.

Брюс Уиллис всё ещё «очень подвижен», но «теряет способность говорить» — жена актёра

Напомним, что о тяжелой форме деменции у Уиллиса стало известно в феврале 2023 года.