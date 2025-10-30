Канцлер Германии Фридрих Мерц публично поспорил с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом из-за ситуации в секторе Газа. Об этом сообщает РБК.

Спор возник в ходе первого визита Мерца в Турцию. Во время совместной пресс-конференции политиков, журналист спросил канцлера о поддержке Израиля Германией. При этом, репортер вспомнил «нацистское прошлое» ФРГ и спросил, не боится ли Берлин вновь оказаться «не на той стороне».

«Германия стоит рядом с Израилем с момента его основания. Германия всегда будет на его стороне. <...> Это, конечно, не означает, что мы одобряем каждое действие правительства Израиля. <...> Но мы всегда поддерживали государство Израиль и еврейский народ», — ответил на это Мерц.

В этот момент в диалог вступил Эрдоган, который заявил, что действия Израиля являются геноцидом.

«То, что творят израильские военные в Газе, — это не война, это геноцид. Они уничтожают целые семьи, детей, женщин. Это операция по истреблению. <...> Разве вы, как Германия, этого не видите? Разве вы, как Германия, не следите за этим?» — спросил он Мерца.

