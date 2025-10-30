Новым руководителем "Моссада" может стать уроженец СССР

Согласно информации, опубликованной в израильских СМИ, уроженец бывшего СССР может стать новым руководителем "Моссада".

Как сообщает израильский портал Walla, ссылаясь на свои источники в органах безопасности, генерал-майор Роман Гофман, занимающий должность военного секретаря премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, является основным претендентом на пост директора внешней разведывательной службы "Моссад".

В публикации отмечается, что срок пребывания в должности главы "Моссада" обычно составляет четыре года и может быть продлен премьер-министром еще на один год. Действующий глава спецслужбы, Давид Барнеа, должен был покинуть свой пост 1 июня 2025 года после четырех лет службы, однако его полномочия были продлены.

Роман Гофман родился в 1976 году в городе Мозырь, Белоруссия. В 1990 году он вместе со своей семьей переехал в Израиль. На протяжении своей карьеры в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Гофман занимал различные руководящие посты, в том числе командовал 75-м батальоном, региональной бригадой "Эцион" и 7-й бронетанковой бригадой. Отмечается, что премьер-министр Нетаньяху доверяет ему с момента его назначения на должность военного секретаря в мае 2024 года.