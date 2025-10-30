Киев отреагировал на предложение России открыть коридоры для прессы в районах Покровска и Купянска. Спикер МИД Украины Георгий Тихий заявил, что украинская сторона не доверяет инициативе и предупреждает о возможных последствиях для журналистов.

«Откровенно говоря, я не рекомендую журналистам доверять каким-либо предложениям Путина относительно коридоров в зоне боевых действий», – сказал он.

По словам Тихого, любые визиты журналистов на территории, контролируемые Россией, без официального разрешения Украины считаются нарушением украинского законодательства и международного права. Спикер МИД подчеркнул, что визиты представителей СМИ на такие территории могут повлечь за собой юридические и репутационные риски.

В Минобороны рассказали о поручении Путина по Красноармейску и Купянску

«Они будут иметь долгосрочные репутационные и юридические последствия. Мы внимательно следим за этим», – заявил Тихий.

Ранее «ФедералПресс» писал, что Путин приказал Минобороны открыть коридоры для иностранных журналистов к попавшим в окружение ВСУ.