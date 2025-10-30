Премьер Литвы назвала неизбежным закрытие границы с Белоруссией

Решение литовского правительства полностью закрыть автотранспортную границу с Белоруссией, парализовавшее работу сектора перевозки грузов, было неизбежным. Об этом заявила журналистам премьер-министр Литвы Инга Ругинене.

© Global look

"Понимаем, что для грузоперевозчиков это создает проблемы, но альтернативы не было", - сказала она.

По ее утверждению, "это было единственное приемлемое решение".

Как сообщила Ругинене, кабмин согласен провести в ближайшее время встречу с представителями транспортного сектора для обсуждения вопросов дальнейшей работы грузоперевозчиков.

По данным ассоциации грузоперевозчиков Литвы "Линава", сотни фур застряли на въезде в Литву. Секретарь ассоциации Нарунас Раулинайтис назвал сложившуюся ситуацию критической и сообщил о многокилометровых очередях.

Литва 29 октября на месяц полностью закрыла автотранспортную границу с Белоруссией, реагируя на ситуацию с массовым проникновением на территорию страны воздушных шаров, которыми организаторы контрабанды переправляют в балтийскую республику сигареты. В белорусском МИД заявили, что литовская сторона закрытием границы продемонстрировала свое истинное отношение к европейским ценностям свободы передвижения людей.