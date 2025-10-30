Пока вы не уснули: неожиданный «подарок» Трампа России и расстрел в центре Ростова
Трамп преподнес России неожиданный «подарок»
Возобновление испытаний ядерного оружия по приказу президента США Дональда Трампа может стать «подарком» для России и Китая. Как сообщает Wall Street Journal, об этом заявил главный эксперт по оружию массового поражения в Совете нацбезопасности экс-президента США Билла Клинтона Гэри Сеймор.
Расстрел в центре Ростова: что известно к этому часу
30 октября Ростов-на-Дону всколыхнула кровавая трагедия — два человека погибли в результате стрельбы в офисе крупной энергетической компании в центре города. «Царьград» рассказал, что известно о происшествии.
Китай сделал ответную уступку в торговой войне с США
Власти Китая согласились отсрочить на год введение экспортного контроля за поставками ключевых редкоземельных металлов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам проведенной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, его слова приводит USNews.
Набиуллина рассказала, какой будет ключевая ставка в 2027 году
Ключевая ставка в 2027 году может прийти к нейтральному уровню в 7,5–8,5%. Такой прогноз сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.
Раскрыта главная цель массированных ударов ВС РФ по Украине
Удары ВС России по украинской промышленности оказывают влияние ситуацию на фронте и нарушают логистические цепочки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.
Человечество потеряло последний спутник на Венере
Последняя миссия человечества на Венеру завершилась. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило о гибели аппарата «Акацуки», который проработал почти десять лет. Миссия открыла новые горизонты для понимания климата Венеры, ее экстремально высоких давления и температуры, передает space.com.
В Госдуме отреагировали на слова Путина о продаже «красивых» номеров
Легализация продаж «красивых» автомобильных номеров в России стала ещё на шаг ближе к реализации. В сентябре президент Владимир Путин поддержал данную идею, а теперь депутаты подготовили соответствующий законопроект, который направлен в Госдуму РФ.
На Кубе разнесло отель с российскими туристами
Ураган высшей категории «Мелисса» обрушился на отель Brisas Guardalavaca Hotel на Кубе, в котором отдыхали российские туристы. О пострадавших не сообщается, пишет Telegram-канал Shot.
Успенская ликвидировала свой бизнес в России
Любовь Успенская закрыла свой бизнес в России. Певица закрыла свое индивидуальное предпринимательство, которое она зарегистрировала, еще будучи гражданкой Соединенных Штатов Америки, сообщает Shot.
В России могут смягчить нашумевшую реформу такси
Российские таксисты, возможно, смогут заниматься пассажирскими перевозками на иномарках и после 1 марта 2026 года, когда в силу вступит закон о локализации такси. В четверг, 30 октября, на рассмотрение в Госдуму был внесён соответствующий законопроект.