Пока вы не уснули: неожиданный «подарок» Трампа России и расстрел в центре Ростова

Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

Трамп преподнес России неожиданный «подарок»

Возобновление испытаний ядерного оружия по приказу президента США Дональда Трампа может стать «подарком» для России и Китая. Как сообщает Wall Street Journal, об этом заявил главный эксперт по оружию массового поражения в Совете нацбезопасности экс-президента США Билла Клинтона Гэри Сеймор.

Читать новость полностью

Расстрел в центре Ростова: что известно к этому часу

30 октября Ростов-на-Дону всколыхнула кровавая трагедия — два человека погибли в результате стрельбы в офисе крупной энергетической компании в центре города. «Царьград» рассказал, что известно о происшествии.

Читать новость полностью

Китай сделал ответную уступку в торговой войне с США

Власти Китая согласились отсрочить на год введение экспортного контроля за поставками ключевых редкоземельных металлов. Об этом заявил президент США Дональд Трамп по итогам проведенной встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, его слова приводит USNews.

Читать новость полностью

Набиуллина рассказала, какой будет ключевая ставка в 2027 году

© Shatokhina Natalia/news.ru/www.globallookpress.com

Ключевая ставка в 2027 году может прийти к нейтральному уровню в 7,5–8,5%. Такой прогноз сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме.

Читать новость полностью

Раскрыта главная цель массированных ударов ВС РФ по Украине

Удары ВС России по украинской промышленности оказывают влияние ситуацию на фронте и нарушают логистические цепочки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом заявил News.ru военный эксперт Василий Дандыкин.

Читать новость полностью

Человечество потеряло последний спутник на Венере

Последняя миссия человечества на Венеру завершилась. Японское агентство аэрокосмических исследований (JAXA) сообщило о гибели аппарата «Акацуки», который проработал почти десять лет. Миссия открыла новые горизонты для понимания климата Венеры, ее экстремально высоких давления и температуры, передает space.com.

Читать новость полностью

В Госдуме отреагировали на слова Путина о продаже «красивых» номеров

© Анатолий Жданов/Коммерсантъ

Легализация продаж «красивых» автомобильных номеров в России стала ещё на шаг ближе к реализации. В сентябре президент Владимир Путин поддержал данную идею, а теперь депутаты подготовили соответствующий законопроект, который направлен в Госдуму РФ.

Читать новость полностью

На Кубе разнесло отель с российскими туристами

© Telegram-канал Shot

Ураган высшей категории «Мелисса» обрушился на отель Brisas Guardalavaca Hotel на Кубе, в котором отдыхали российские туристы. О пострадавших не сообщается, пишет Telegram-канал Shot.

Читать новость полностью

Успенская ликвидировала свой бизнес в России

Любовь Успенская закрыла свой бизнес в России. Певица закрыла свое индивидуальное предпринимательство, которое она зарегистрировала, еще будучи гражданкой Соединенных Штатов Америки, сообщает Shot.

Читать новость полностью

В России могут смягчить нашумевшую реформу такси

© Sefa Karacan/Anadolu via Getty Images

Российские таксисты, возможно, смогут заниматься пассажирскими перевозками на иномарках и после 1 марта 2026 года, когда в силу вступит закон о локализации такси. В четверг, 30 октября, на рассмотрение в Госдуму был внесён соответствующий законопроект.

Читать новость полностью