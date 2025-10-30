Министр обороны Бельгии объяснил призыв "стереть Москву с карты мира"

Бельгийский министр обороны Тео Франкен попытался оправдаться после своих угроз "стереть Москву с карты мира", заявив, что имел в виду возможность ответного удара, причем со стороны не Бельгии, а НАТО. Соответствующую публикацию он разместил в Instagram (запрещен в России; принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"НАТО не находится в состоянии войны с Российской Федерацией и, конечно, не хочет там оказаться", - написал министр, добавив стандартное утверждение о том, что НАТО - "оборонный альянс".

"Но для НАТО на протяжении уже 76 лет является неоспоримым принцип ответного удара. Это основа. Именно это я имел в виду в своем интервью", - отметил он, добавив, что не откажется от своих слов.

К публикации Франкен приложил запись композиции Calm Down, название которой переводится как "успокойся".

Он также скопировал слова заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева, который в X ответил по-английски на сообщение одного из пользователей с предложением испытать подводный аппарат "Посейдон" с ядерной энергоустановкой в Бельгии репликой: "Тогда Бельгия исчезнет".

В МИД прокомментировали угрозы министра обороны Бельгии «стереть Москву с карты мира»

Ранее посольство России в комментарии к интервью министра газете De Morgen указало, что угрозы Франкена абсолютно ненормальны, полностью оторваны от реальности и представляют собой маразм, а врагом для европейской и бельгийской общественности является не РФ, но подобные политики, способные ввергнуть континент в новую войну.