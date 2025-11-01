В США раскрыли, какую серьезную ошибку совершил Китай

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Вашингтон сможет найти альтернативу китайским источникам редкоземельных металлов в течение двух лет. Об этом он рассказал в интервью Financial Times.

По словам Бессента, Пекин допустил серьёзную ошибку, пригрозив ограничить экспорт редкоземельных металлов. Министр подчеркнул, что Соединённые Штаты активно работают над созданием собственных цепочек поставок и налаживанием сотрудничества с другими странами.

Бессент: Пекин и Вашингтон могут подписать торговое соглашение на следующей неделе

Ранее стало известно, что США и Китай завершили подготовку Куала-Лумпурского торгового соглашения, подписание которого ожидается на следующей неделе. Одним из ключевых пунктов договора станут крупные закупки Китаем американской сельскохозяйственной продукции. Бессент отметил, что этот документ укрепит экономические связи между двумя крупнейшими экономиками мира.

30 октября в южнокорейском Пусане прошли переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа. Встреча длилась около полутора часов, однако её подробности пока не раскрываются.