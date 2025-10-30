Рейтинг одобрения президента Франции Эммануэля Макрона составил 11 процентов среди избирателей. Об этом свидетельствуют данные опроса социологической компании Verian Group по заказу газеты Le Figaro.

© Global look

«Недоверие к Эммануэлю Макрону достигает новых высот», — отметили в компании.

Verian Group указывает, что нынешний рейтинг Макрона повторил исторический антирекорд бывшего президента страны Франсуа Олланда в ноябре 2016 года после выхода книги «Президент не должен так говорить». Тогда потеря популярности побудила Олланда отказаться от планов баллотироваться на второй президентский срок.

Ранее высокопоставленные европейские источники журнала Politico заявили, что дипломаты из стран Евросоюза готовятся к завершению карьеры Макрона и пишут ему «политический некролог».