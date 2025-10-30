В Польше обвинили Россию в вербовке украинцев

Директор Центра исследований терроризма в Варшаве Паулина Пясецкая обвинила Россию в вербовке украинцев, чтобы вредить полякам и рассорить Польшу и Украину. Об этом сообщает Telegram-канал «Пул N3».

По ее словам, польские власти сталкиваются с «весьма специфической двойной угрозой». Причем речь идет не только о вербовке «одноразовых» агентов, которых «очень трудно связать с российскими кураторами». По мнению Пясецкой, крайне важно то, что большая часть таких людей — белорусы и украинцы.

«Это прекрасно работает и на других фронтах гибридной войны — способствует росту недоверия, враждебности и напряжения между польскими гражданами и, например, украинскими беженцами и мигрантами», — заявила она.

Ранее пресс-секретарь польского министра — координатора спецслужб Яцек Добжиньский заявил, что спецслужбы страны задержали 55 человек, которые якобы работали на российскую разведку. По его словам, двух человек задержали в Катовицах — Добжиньский утверждает, что их действия касались разведки некой военной инфраструктура Польши. Другого задержанного подозревают в поджоге.