На Западе ответили на угрозы Бельгии ударить по Москве

Французский политик Флориан Филиппо в социальной сети X (бывшая Twitter) подверг критике министра обороны Бельгии Тео Франкена, пригрозившего "стереть Москву с карты мира".

По мнению автора публикации, глава бельгийского военного ведомства бросает дерзкий вызов Российской Федерации.

«Может быть, настало время изгнать всех безумцев, захвативших власть, с европейского континента?», — задался вопросом Филиппо.

Такие люди, как Тео Франкен, представляют общественную угрозу, поделился своей точкой зрения французский политик.

Медведев отреагировал на идею испытать «Посейдон» в Бельгии

Накануне посольство РФ в Брюсселе прокомментировало слова министра обороны Бельгии Тео Франкена в интервью изданию Morgen, где он пригрозил "стереть Москву с карты мира". Российская дипломатическая миссия сочла соответствующие заявления абсолютно ненормальными, угрожающими будущему всего континента и способными ввергнуть его в новый военный конфликт.