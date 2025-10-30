Американский миллиардер Илон Маск уже мог несколько раз тайно посетить Россию. Об этом в четверг, 30 октября, заявил его отец Эррол Маск.

— Да, он был здесь. И он еще приедет. Я скажу ему, чтобы чаще приезжал. Очевидно, он очень важная фигура. И когда он приезжает в определенные страны, ему это нужно делать либо скрытно, либо в открытую. Есть вероятность, что он несколько раз уже приезжал сюда инкогнито, — подчеркнул предприниматель.

Он добавил, что ему с сыном стоит организовать несколько публичных визитов в Россию, отметив, что обсудит с ним этот вопрос, передает ТАСС.

Илон Маск первым в истории достиг состояния в $500 млрд

29 октября во время выступления в московском офисе IT-компании Ivideon Эррол Маск рассказал, что из российских городов больше всего его впечатлили Москва и Казань. Он отметил, что оказался поражен удобством и продуманностью городского планирования. Как инженер по образованию, Маск-старший особенно отметил широкие, но хорошо освещенные улицы.

20 октября предприниматель заявил, что его сын тоже любит телеканал RT, подчеркнув, что их семья уважает вклад канала в медиа. Он добавил, что поможет организовать интервью с предпринимателем.