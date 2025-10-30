Партия Санду анонсировала «непопулярные решения»

Решения, которые готовится принять правящая партия президента страны Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) могут показаться непопулярными на первый взгляд. Такое заявление сделал депутат Раду Мариан, передает Telegram-канал NewsMaker.md.

Он анонсировал, что партия планирует увеличить финансирование отдельных государственных учреждений. Также планируется административно-территориальная реформа.

28 сентября в Молдавии прошли парламентские выборы. Партия президента страны Майи Санду «Действие и солидарность» (PAS) смогла сохранить большинство мест в парламенте по итогам выборов.

Ранее председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен поздравила Молдавию с выборами и заявила, что двери в Европейский союз для страны открыты.