NYT: Трамп пытается заслужить место в раю

Американские журналисты заподозрили Дональда Трампа в попытке не просто подвести итоги жизни, а буквально «заслужить билет в рай». По данным The New York Times, президент США стал говорить о духовных вещах куда чаще, особенно когда речь заходит о его попытках остановить конфликты в Газе и на Украине.

© Global look

«Два раза, когда он говорил о рае, имели место в контексте перемирия, которое он обеспечил в секторе Газа, и его усилий по достижению договоренности о мире на Украине. Фактически он их предлагал в качестве аргумента в пользу своего спасения», – пишет NYT.

Издание отметило, что Трамп связывает свои миротворческие инициативы с личным стремлением к «спасению». В материале также говорится, что 78-летний политик стал чаще рассуждать о смысле жизни и собственных поступках. По мнению авторов, это выглядит неожиданно для хозяина Белого дома как для человека, который всегда избегал самоиронии и предпочитал демонстрировать уверенность.

«Неудивительно, что человек, приближающийся к концу восьмого десятка, подводит итоги. Но это удивительно для Трампа, который редко занимается публичным самоанализом, вызывающим сомнения в том, что тот достоин места в раю», – отмечает издание.

Журналисты предположили, что за этим может стоять желание американского президента продемонстрировать избирателям новую сторону своего образа – человека, стремящегося не к власти, а к моральному оправданию.

Трамп дал обещание по конфликту на Украине

Ранее «ФедералПресс» писал, что Вэнс заявил о прогрессе в мирных переговорах по Украине.