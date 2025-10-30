ФБР осталось без денег на поездки агентов

Деятельность Федерального бюро расследований оказалась затруднена по причине приостановки работы правительства Соединенных Штатов. Это создает угрозу национальной безопасности, сообщает агентство Reuters.

© Global look

Расследования замедлились из-за шатдауна, который лишил бюро возможности финансировать операции под прикрытием. Также ведомство не имеет доступа к средствам для оплаты рабочих поездок агентов.

Начало нового финансового года в Соединенных Штатах 1 октября совпало с несогласованным бюджетом, что привело к остановке работы части государственных учреждений.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о возможности сокращений персонала во время шатдауна, обвиняя демократов в создании проблем с бюджетом.