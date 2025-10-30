Reuters: шатдаун в США затормозил работу ФБР

BFM.RU

Деятельность Федерального бюро расследований оказалась затруднена по причине приостановки работы правительства Соединенных Штатов. Это создает угрозу национальной безопасности, сообщает агентство Reuters.

ФБР осталось без денег на поездки агентов
© Global look

Расследования замедлились из-за шатдауна, который лишил бюро возможности финансировать операции под прикрытием. Также ведомство не имеет доступа к средствам для оплаты рабочих поездок агентов.

Начало нового финансового года в Соединенных Штатах 1 октября совпало с несогласованным бюджетом, что привело к остановке работы части государственных учреждений.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил о возможности сокращений персонала во время шатдауна, обвиняя демократов в создании проблем с бюджетом.