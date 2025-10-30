Что происходит в мире сегодня: подготовка ЕС к войне и сделки Трампа

На Гаити из-за вызванных ураганом «Мелисса» наводнений погибло большое число граждан, Республика Корея выплатит США $350 млрд за снижение пошлин, а Дональд Трамп приказал министерству войны США начать тестировать американские ядерные вооружения. «Рамблер» собрал главные новости в мире на сегодняшний день.

Названо число погибших на Гаити от последствий урагана «Мелисса»

Ураган «Мелисса» вызвал наводнения в Гаити, где погибли не менее 40 человек и еще десять пропали без вести, на Ямайке и Кубе он привел к многочисленным разрушениям, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на АР.

На Ямайке погибли восемь человек, в Доминиканской республике - один, и еще один пропал без вести. В Пети-Гоаве (Гаити) погибли 20 человек. Руководитель Агентства Гаити по защите гражданского населения Стивен Аристиль предупредил о возможном увеличении числа жертв из-за продолжающихся дождей. «Мелисса» сначала обрушился на Ямайку как шторм категории пять с порывами ветра до 295 км/ч, затем ослаб до категории 2 и переместился к Багамам, увеличив площадь. На Кубе в убежищах остаются 735 тысяч человек, серьезно повреждена больница в Сантьяго-де-Куба, затоплена провинция Гранма. На Ямайке около 77% острова обесточено, в убежищах — более 25 тысяч человек, один ребенок погиб.

Торговая сделка между США и КНР

На встрече Дональда Трампа и Си Цзиньпина обсуждались перспективы заключения торгового соглашения между США и Китаем. Президент США сообщил об этом после встречи в Пусане, подчеркнув значимость достигнутых договоренностей, передают «Известия».

Как отмечают западные СМИ, переговоры проходят на авиабазе Кимхэ, расположенной в Пусане. Си Цзиньпин и Дональд Трамп не встречались лично с 2019 года. Одной из центральных тем обсуждения станет вопрос редкоземельных металлов. В текущем месяце Пекин ужесточил ограничения на их экспорт.

Трамп: Республика Корея выплатит США $350 млрд за снижение пошлин

Президент США Дональд Трамп 30 октября объявил, что Южная Корея обязуется выплатить Соединенным Штатам 350 миллиардов долларов в качестве компенсации за снижение таможенных пошлин, передает ТВЦ.

По словам Трампа, южнокорейские компании планируют вложить более 600 миллиардов долларов в американскую экономику. Президент также подчеркнул, что Южная Корея готова активно приобретать значительные объемы американской нефти и газа.

Тестирование американского ядерного вооружения

Дональд Трамп распорядился начать испытания американского ядерного оружия. Президент США заявил, что Америка будет проводить тесты наравне с другими государствами, передают «Известия». Он подчеркнул, что процесс будет запущен незамедлительно.

Подготовка ЕС к возможному военному конфликту с Россией

Еврокомиссия совместно с правительствами стран-членов Евросоюза и НАТО разрабатывает план по координации использования транспортных средств для переброски военной техники в случае конфликта с Россией, сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных чиновников.

Уточняется, что «ЕК работает совместно с национальными правительствами и НАТО над координацией совместного использования грузовиков, железнодорожных вагонов и паромов, которые могут перевозить танки и тяжелую артиллерию через континент в случае войны».

Планы Швейцарии применить меры из 18-го пакета санкций

Швейцария расширит санкции против России и Белоруссии, говорится в сообщении на сайте правительства. Это решение соответствует 18-му пакету санкций ЕС, следует из их сообщения, опубликованного на сайте швейцарского правительства.

Ранее Швейцария уже ввела меры из этого пакета, включая обновление санкционных списков, усиление контроля за экспортом и снижение потолка цен на нефть.