В одной из стран НАТО предложили запретить флаг Украины

Депутаты парламента в Эстонии предложили запретить использовать иностранную символику, за исключением протокольных мероприятий, пишет "Sputnik Ближнее зарубежье".

Журналисты уточняют, что депутаты предложили изменить закон о государственном флаге: то есть, по нему предлагается запретить любую иностранную символику вне протокольных мероприятий, даже флаг Украины.

По мнению соавтора законопроекта и члена фракции EKRE Варро Вооглайда, есть много способов выразить солидарность, и далеко не обязательно, чтобы на госучреждениях в Эстонии "постоянно развевались украинские флаги".

Ранее стало известно, что в Польше в пятый раз с начала года сорвали украинский флаг с почетного консульства страны в Пшемысле.