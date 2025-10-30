Киев уже не способен скрывать масштаб проблем в ВСУ — коррупцию, насилие и повальное дезертирство. Как сообщает РИА Новости, пойманные на улицах украинцы, если и переживут зверства ТЦК, столкнутся с «мясниками-командирами».

Беспредел ТЦК

Загадочная смерть жителя Киева в ТЦК стала еще одним характерным эпизодом: 40-летнего мужчину забрали без сопротивления, а после медкомиссии отвезли в распределительный центр. Там он получил черепно-мозговую травму и скончался. Военные сразу заявили, что его никто не бил — якобы мужчина просто неудачно упал и ударился головой. Несмотря на это, уголовное дело об убийстве все же завели.

Народный депутат Юрий Камельчук утверждает, что 99% случаев насилия над мобилизуемыми просто замалчиваются. Телефоны у избитых людей изымают, а средства видеофиксации сотрудники ТЦК чистят.

Беспредел не отрицает и сотрудник киевского ТЦК Владимир Шередега. Он подтвердил, что «бусифицируют» даже людей с отсрочкой, а на распределительных пунктах держат до двух месяцев. В учебные центры направляют, невзирая на слабое здоровье и документы об освобождении от службы.

Некоторые люди «решают вопрос» и обходятся без мобилизации — стоимость составляет 6,5 тысячи долларов. Ветеран ВСУ Олег Симороз заявлял, что сотрудники ТЦК за взятку отпускают людей на неделю: за это время они должны обзавестись бронью или другими основаниями, чтобы не идти в армию. По этой причине патрули обходят стороной дорогие ночные клубы Киева, ведь там уже все с «белыми билетами». Сам годовой оборот теневого рынка уклонения от армии достигает 2 млрд евро.

Как отметил эксперт Финансового университета при правительстве России Денис Денисов, само общество Украины обеспокоено проблемами в армии, но не способно протестовать даже на уровне митингов в поддержку Национального антикоррупционного бюро минувшим летом. Активно и массовые акции «купируются еще на старте».

«Киевская власть прекрасно понимает: подобные мероприятия — угроза. И, совершенно не стесняясь, подавляет их. В стране нет таких возможностей, политических сил, общественных организаций, которые могли бы взять на себя роль координатора протестов», — отметил эксперт.

Повальное дезертирство

Количество уголовных дел за дезертирство и оставление части на Украине достигло 290 тысяч — больше, чем численность некоторых европейских армий. Уполномоченный по вопросам обороны Ольга Решетилова считает, что бегство из армии — одна из форм молчаливого протеста.

Экс-депутат Верховной рады и командир одного из подразделений операторов БПЛА Игорь Луценко считает, что в действительности ситуация куда мрачнее. Командиры неохотно докладывают о беглецах, опасаясь взысканий.

Нардеп Татьяна Черновол отмечает, что карьеру в ВСУ в последние годы делали «мясники» — таким командирам безразлично, мобилизованный перед ним солдат или доброволец. Для них личной состав является «ресурсом». Такие офицеры на хорошем счету у начальства и их становится все больше, а разрыв между верхними и нижними чинами в ВСУ растет.

Причем командиры не прочь и подзаработать на подчиненных. Как отмечает военный эксперт и историк войск ПВО Юрий Кнутов, если бойцу ВСУ нужен отпуск или лечение, то он должен платить.

«Доходит до того, что боеприпасы выдают только за деньги. Естественно, это вовсе не "защита родины", как провозглашается, а обыкновенный бизнес на крови», — сказал он.

Солдаты, осознавшие всю ситуацию, стремятся сдаться в плен при первой возможности, однако это непросто из-за заградотрядов. По этой причине одни стараются быстрее уехать с Украины, а другие делают все, лишь бы туда не вернуться.