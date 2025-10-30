Миру предрекли еще одну пандемию

Мир столкнется с еще одной пандемией, но нельзя допустить, чтобы она оказала такое же влияние, как COVID-19. Такое мнение в интервью газете El Periodico выразил испанский эпидемиолог, директор центра по координации предупреждений и чрезвычайных ситуаций в области здравоохранения Минздрава королевства Фернандо Симон.

Отвечая на вопрос, возможно ли повторение ситуации, схожей с пандемией, он сказал: "Ответ - да".

"История показывает нам, что мы ее переживем, - отметил специалист. - Не знаю, случится ли это через год или через 30 лет". "Мы не можем допустить, чтобы следующая имела такие же последствия, - добавил Симон. - Мы должны добиться того, чтобы воздействие было меньшим, но чтобы восприятие риска обществом осталось прежним".

Режим чрезвычайной ситуации в связи с заболеванием COVID-19 действовал в мировом здравоохранении с конца января 2020 года по 5 мая 2023 года. По данным Всемирной организации здравоохранения на 23 марта 2025 года, в мире зарегистрировано 777 684 506 случаев заражения коронавирусом и 7 092 720 летальных исходов.