Трамп рассказал об итогах встречи с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп прокомментировал итоги встречи с председателем КНР Си Цзиньпином, рассказав о достижении множества договоренностей.

Заявление американского лидера опубликовано в соцсети Truth Social.

«У меня состоялась действительно замечательная встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Между нашими странами существует огромное уважение, и оно только усилится благодаря тому, что только что произошло. Мы достигли согласия по многим вопросам, а другие, в том числе очень важные, близки к решению», — написал Трамп.

По его словам, были достигнуты соглашения о поставках редкоземельных металлов, закупках Китаем американских энергоресурсов, помощи Пекина в борьбе с незаконными поставками наркотических веществ в США и развитии торговли сельскохозяйственной продукцией.

Встреча Трампа и Си Цзиньпина состоялась 30 октября в южнокорейском городе Пусан. Американский лидер отметил, что переговоры прошли замечательно, и оценил их «на 12 из 10». Трамп также назвал Си Цзиньпина «великим лидером очень сильной страны».