В России оценили решение Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия

Решение президента США Дональда Трампа возобновить испытания американского ядерного оружия является деструктивным и ведет к эскалации напряженности в мире. Об этом в разговоре заявил политолог Александр Каргин.

Ранее Трамп распорядился проводить испытания ядерного оружия США «на равных» с другими странами.

Приказ Трампа начать испытания ядерного оружия говорит о том, что президент США решил пойти по пути эскалации. Очевидно, что это деструктивное решение. Сейчас оно не имеет для Америки практического смысла, но при этом оно способствует появлению напряжения в мировых СМИ, что само по себе разгоняет негативную волну. Да, как гласит восточная мудрость, сколько ни говори «халва», во рту слаще не станет. Тем не менее информационное сопровождение приказа Трампа и ожидания ядерных испытаний США в итоге могут привести к негативным последствиям. Если вокруг них будут долго создавать информационный шум, то вероятность развития событий в рамках обсуждаемого всеми сценария возрастет. Так что действия Трампа – это эскалация. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

В решении американского президента по возобновлению ядерных испытаний также присутствует элемент шоу, подчеркнул специалист.

«Трамп – это шоумен. Отдавая соответствующее распоряжение и устраивая информационные вбросы, он пытается поднять свой рейтинг среди наиболее ястребиной части американского электората и истеблишмента», - отметил Каргин.

Эксперт назвал маловероятным сценарий, при котором представители американского Конгресса или Сената смогут заблокировать новое распоряжение Трампа.

«Ястребиная часть американского истеблишмента, с которой сейчас заигрывает Трамп, присутствует как в среде республиканцев, так в среде демократов. Поэтому очень сомневаюсь в том, что Конгрессу или Сенату здесь удастся что-то заблокировать», - сказал он.

Вместе с тем политолог допустил, что в обозримой перспективе американский лидер самостоятельно откажется от проведения испытаний.

«Он может передумать. Надо понимать, что если Трамп сделал заявление о возобновлении испытаний, то это не означает, что он возобновит их в реальности. Часто политики совершают определенные действия, предварительно не говоря о них. И это более сильная позиция, чем постоянный разгон информационного шума, после которого не будет ничего сделано. В реальности после заявления Трампа об испытаниях мир никак не изменился. Поэтому пока это лишь информационный шаг», - отметил Каргин.

Возобновление испытаний ядерного оружия по приказу Трампа может стать «подарком» для России и Китая. Об этом ранее заявил главный эксперт по оружию массового поражения в Совете нацбезопасности экс-президента США Билла Клинтона Гэри Сеймор, передавало издание The Wall Street Journal.