Зеленский прокомментировал массированный ночной удар России

Вооруженные силы (ВС) России в ночь на 30 октября нанесли массированный удар по территории Украины, выпустив более 650 дронов.

Об этом сообщил украинский лидер Владимир Зеленский в Telegram-канале.

«Сложный комбинированный удар: более 650 дронов и более полусотни ракет разных типов», — прокомментировал он.

По словам Зеленского, повреждена энергетическая инфраструктура. Telegram-канал Shot сообщает о дронах «Герань-2», десятках «Кинжалов» и «Калибров», которые атаковали военные и энергетические объекты на украинской территории.

Зеленский созвал экстренное заседание из-за ситуации в Покровске

Ранее стало известно, что украинская столица оказалась частично обесточена из-за перепадов напряжения, в некоторых районах города пропало электричество.