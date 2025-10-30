Будущее для Венесуэлы не предвещает покоя. Как сообщает «Царьград», эксперты уверены, что США развяжут локальный конфликт и попробуют сменить власть — даже Нобелевская премия оказалась частью спецоперации Вашингтона.

Подготовка к перевороту

Медийная легитимация венесуэльской оппозиции в американских СМИ свидетельствует, что операция в Венесуэле давно планируется в аналитических центрах США. Нобелевская премия, присужденная оппозиционеру Марии Корине Мачадо, усилила ее международный профиль и связала ее образ «лидера сопротивления» с явной поддержкой США.

На этом фоне растет военное давление у побережья. С лета 2025 года Вашингтон наращивает силы в южном Карибском бассейне. Накопленная группировка делает реальной блокаду и подготовку оперативного военного вмешательства. Доводы подчеркивает экономический и юридический зажим Каракаса — США и союзники держат страну под давлением санкций против нефтяной отрасли и ключевых лиц.

Как отмечает обозреватель Андрей Пинчук, после всего, что президент США Дональд Трамп накрутил вокруг Венесуэлы, сложно представить, что через некоторое время он «отскочит» и успокоится.

«Я вообще считаю, что вся эта история с Нобелевской премией была спецоперацией американских спецслужб и Трампа. Очень красивой операцией, надо сказать, с помощью которой он нагнетал историю с Нобелевкой для того, чтобы потом появилась эта женщина, будущий лидер оппозиции, и как бы отобрала статуэтку у самого Трампа. Таким образом, из никому не известного персонажа на смену Гуайдо вдруг засверкала новая оппозиционная звезда. Таких совпадений просто не бывает, тем более с учетом последующей реакции Трампа. Это говорит о том, что Америка сделает все, чтобы "перемолоть" Венесуэлу», — прокомментировал он ситуацию.

Реванш за Кубу

По всей видимости, ставка делается на операцию в стиле «залива Свиней» — так называют неудачную попытку США свергнуть режим Фиделя Кастро путем высадки подготовленных ЦРУ кубинских эмигрантов. Движения США у берегов Венесуэлы говорят о подготовке схожей операции.

Однако именно военного вторжения ожидать не приходится. Скорее всего, после блокады США организуют внутренние протесты в стране, создав революционную ситуацию с приходом Мачадо к власти и установлением некоего коалиционного правительства.

Сам интерес США к Венесуэле выходит за рамки контроля над нефтью — Каракас стал символом независимого курса в регионе, который Вашингтон долгое время считает своим «задним двором».

«Цель, которую коллективный Запад преследует в Венесуэле, — дать урок террора всей Латинской Америке, показав, что бывает с теми, кто не подчиняется. Важно учитывать, что готовящаяся агрессия направлена не только против правительства Мадуро, но и против всех народов Латинской Америки», — заявил журналист-международник Олег Ясинский.

При этом венесуэльский кризис не изолирован — это лишь звено в последовательности точек напряжения, которые формируют контуры грядущего конфликта. Украина, Ближний Восток и Южно-Китайское море уже вовлечены в управляемое нагнетание страха и военной готовности. Ясинский полагает, что предстоящая операция в Каракасе связана с ресурсной подготовкой США к битве за контроль над всем миром.

Что должна делать Россия?

Россия, к сожалению, в текущей ситуации слишком занята конфликтом на своей границе, чтобы действительно помешать Белому дому. Хотя западные СМИ сообщают, что в Венесуэле замечены связанные с бывшей ЧВК «Вагнер» самолеты, Пинчук смотрит на ситуацию пессимистично.

«Мы выскажем дипломатический протест и заявим о несогласии со сменой власти. А через какое-то время, как недавно другого известного политика, будем принимать Мачадо в Кремле», — заявил он.

Ясинский отмечает, что прибытие транспортного самолета вовсе не означает участия «вагнеровцев» в операции. Однако то, что ситуация вокруг Венесуэлы обостряется, можно считать фактом, а Москве нельзя наблюдать за этим сложа руки.