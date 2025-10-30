Обзор иноСМИ: удар США и российский «привет» премьеру Японии

Рамблер проверил, что пишут сегодня зарубежные СМИ, и отобрал самые важные и интересные материалы. Читайте дайджест и подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

ЕС и НАТО готовят план быстрой переброски военной техники

Еврокомиссия совместно с национальными правительствами европейских стран и НАТО готовит план по использованию транспорта, в том числе поездов и паромов, для переброски военной техники в случае конфликта с Россией. Об этом со ссылкой на осведомленные источники пишет британская газета Financial Times.

По словам источников издания, конкретные предложения по тому, как быстро перебрасывать оружие и военных по всему блоку, Еврокомиссия намерена представить в ноябре. Предполагается, что члены объединения будут предоставлять друг другу транспортные средства, также может быть создан специальный реестр того, что может быть использовано для «мобилизации вооруженных сил». При этом в Брюсселе задумались и над созданием собственных запасов грузовиков и вагонов.

США нанесли удар по судну в Тихом океане

Американские военные уничтожили судно в Тихом океане, принадлежащее наркоторговцам, в результате чего погибли четыре человека. Об этом со ссылкой на заявление главы Пентагона Пита Хегсета пишет The Seattle Times.

Глава военного ведомства пояснил, что то, что катер использовался для наркоторговли, выяснила разведка США.

«Судно, как и все другие, было вовлечено в незаконную контрабанду наркотиков, проходило транзитом по известному маршруту наркоторговли и перевозило наркотики (…) Западное полушарие больше не является убежищем для наркотеррористов. Министерство обороны США продолжит их преследовать и уничтожать, где бы они ни действовали», — заверил Пит Хегсет.

Google обвинили в обмане пользователей Android

Магазин приложений F-Droid обвинил Google в обмане пользователей, отметив, что компания намерена окончательно запретить установку программ на смартфоны с системой Android в обход Google Play. Об этом пишет издание Android Authority.

По данным платформы, новая система идентификации Google, где каждый разработчик обязан подтвердить свою личность, фактически ставит их под контроль компании, так как если она не одобрит приложения, они не будут доступны для загрузки. При этом заявления Google о том, что сторонние способы загрузки приложений на смартфоны будут по-прежнему доступны, в F-Droid назвали «четкими, лаконичными и лживыми».

В Китае заявили о российском «привете» новому премьеру Японии

Россия приветствовала нового премьер-министра Японии Санаэ Такаити полетом стратегических бомбардировщиков Ту-95МС. Об этом пишет издание Baijiahao.

Китайские журналисты напомнили, что Такаити выступает за увеличение трат на оборону до 2% ВВП и за проведение жесткой политики в отношении России и Китая.

«Россияне выразили свои поздравления новому японскому премьеру весьма оригинально. Вой сирен и истребителей F-15J, взлетающих навстречу российским бомбардировщикам, стал фоновой музыкой для ее инаугурации», — говорится в статье.

В Южной Корее назвали сроки создания первой атомной подлодки

Начальник штаба ВМС Южной Кореи адмирал Кан Дон Гиль заявил о том, что первая корейская атомная подводная лодка может появиться в течение десяти лет. Его слова приводит агентство «Ренхап».

Сроки создания Кан Дон Гиль озвучил после заявления президента США Дональда Трампа о выдаче разрешения Южной Корее на строительство атомной лодки на верфях Филадельфии. «Если решение будет принято, это займет около 10 лет», — подчеркнул он.