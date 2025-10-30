Израиль ограничил передвижение палестинцев на Западном берегу Иордана

Израиль возвел около тысячи заграждений на Западном берегу реки Иордан после обострения конфликта в секторе Газа в октябре 2023 года. По мнению ООН, эти барьеры затрудняют доступ палестинцев к медицинским услугам и образованию.

© Global look

Как сообщает Associated Press со ссылкой на палестинские власти, с начала конфликта в Газе на Западном берегу появилось 916 различных барьеров — ворот, заграждений и стен. Металлические ворота, установленные на въездах в населенные пункты, иногда блокируют движение на несколько дней. Режим их работы непредсказуем, а иногда у ворот дежурят израильские военные.

В сентябре ООН зафиксировала появление 18 новых заграждений на Западном берегу. В организации считают, что барьеры серьезно ограничивают свободу передвижения палестинцев.

Израильская армия утверждает, что цель барьеров — не ограничение передвижения, а регулирование и мониторинг ситуации. По словам представителя армии, такая мера связана со сложной обстановкой: боевики укрываются среди гражданского населения.

В 2005 году Израиль вывел войска из сектора Газа и передал контроль над регионом Палестинской национальной администрации. Однако после выборов в палестинский парламент власть в Газе захватил ХАМАС, а на Западном берегу остался ФАТХ. 22 октября 2025 года парламент Израиля предварительно одобрил законопроекты о распространении суверенитета на поселения на Западном берегу Иордана.