Главные заявления Си Цзиньпина по итогам встречи с Трампом

Председатель КНР Си Цзиньпин сделал ряд заявлений по итогам встречи с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщает китайское агентство Xinhua.

Китайский лидер отметил, что команды Китая и США провели углубленные переговоры и достигли консенсуса по имеющимся проблемам. Он подчеркнул, что экономические и торговое взаимодействие двух стран должно быть движущей силой, а не камнем преткновения. Си Цзиньпин призвал обе стороны сосредоточиться на долгосрочных выгодах, принесенных сотрудничеством, а не впадать в «порочный круг возмездия».

Отдельно глава Китая призвал страны сужать список имеющихся проблем и расширять сотрудничество, которое должно быть основано на принципах равенства, уважения и взаимной выгоды.

Трамп оценил встречу с Си Цзиньпином на 12 баллов из десяти

Си Цзинпинь также напомнил, что в 2026 году примет саммит АТЭС, а США — G20. Сторонам следует поддерживать друг друга и стремиться к позитивным итогам обоих саммитов. Кроме того, Пекин и Вашингтон должны должным образом взаимодействовать на международной и региональной арене.

Переговоры лидеров двух стран прошли в южнокорейском Пусане и продлилась более полутора часов. После завершения встречи Си Цзиньпин и Трамп вышли вместе, коротко поговорили и пожали друг другу руки.