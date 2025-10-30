Владимир Зеленский, как считает член финской национально-консервативной партии "Альянс свободы" Арманд Мема, должен вернуться к диалогу с РФ, успешно проведшей испытания ракеты "Буревестник" и аппарата "Посейдон".

«Зеленский не осознает, что имеет дело с крупной сверхдержавой на планете», - написал финский политик в соцсети X.

Он напомнил, что в России недавно провели испытание гиперзвуковой ракеты "Буревестник" и «другого вооружения - такого как "Посейдон"». При «таких условиях», как полагает Мема, от Украины «мало что останется».

Медведев назвал "Посейдон" оружием судного дня

Финский политик призвал Зеленского вернуться к диалогу и прибыть в Москву. Необходимо «сделать все, что в его силах», чтобы остановить конфликт.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что наша страна во вторник провела испытания подводного аппарата "Посейдон" с ядерной силовой установкой. Также в воскресенье Путин в ходе посещения одного из пунктов управления Объединенной группировки войск сообщил о завершении испытания ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой.