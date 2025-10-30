Во Франции официально приравняли секс без согласия к изнасилованию

Во Франции закрепили в законе, что любое сексуальное действие без добровольного согласия партнера теперь квалифицируется как изнасилование. Об этом сообщает издание Politico.

© Газета.Ru

До нововведения французское законодательство определяло изнасилование только как действия с применением насилия, угроз или принуждения. Защита подсудимых утверждала, что явное согласие партнера не требовалось.

Поправки в закон связаны с делом Жизель Пелико, ставшим общественным резонансом в прошлом году. Пелико подверглась насилию со стороны 51 мужчины, а ее тогдашний супруг подмешивал женщине наркотики и приглашал других мужчин в дом.

Журналисты отметили, что аналогичные случаи насилия фиксируются и за пределами Франции. Например, в Сингапуре медбрат под видом медицинской процедуры изнасиловал молодого пациента. Суд приговорил фигуранта к году и двум месяцам лишения свободы и телесному наказанию.