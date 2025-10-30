Что произошло 30 октября: изобретение телевидения и штурм Севастополя

30 октября в мире и России произошло несколько событий, которые вошли в историю. Подробности — в материале «Рамблера».

Создание телевидения

В 1910 году, 30 октября, русский ученый Борис Розинг запатентовал «Способ электрической передачи изображений на расстояние», что стало основой для будущего телевидения. Он подал заявки на патенты в трех странах, и первыми их выдали в Англии (1908) и Германии (1909). В 1911 году Розинг провел первую демонстрацию передачи изображения в Петербурге. Его открытие стало важным этапом в развитии телевещания в XX веке.

Манифест 17 октября

30 октября 1905 года (17 октября по старому стилю) император Николай II обнародовал Манифест «Об усовершенствовании государственного порядка». Этот документ учредил Государственную Думу, которая стала первым в России выборным законодательным органом. Несмотря на сохранение императором права вето и роспуска Думы, данное событие стало важным этапом на пути к конституционной монархии и ограничению самодержавия.

Начало обороны Севастополя

30 октября 1941 года началась легендарная оборона Севастополя, ставшая одним из ключевых эпизодов Великой Отечественной войны. Защитники города, насчитывавшие около 23 тысяч человек, мужественно сражались на протяжении 250 дней, до 1 июля 1942 года. Несмотря на то, что город был захвачен, советские войска нанесли противнику значительный урон и задержали его наступление, что существенно повлияло на дальнейший ход войны.

Подписание мирного договора между Францией и Священной Римской империей

30 октября 1697 года в деревне Рисвик (Рейсвейк) под Гаагой был подписан мирный договор между Францией и Священной Римской империей, завершивший войну за Пфальцское наследство (1688–1697). Франция отказалась от многих захватов, сделанных после Нимвегенских договоров 1678–1679. Она вернула Испании земли в Каталонии и Нидерландах, а Священной Римской империи — города Фрайбург-им-Брайсгау, Филиппсбург, Кель и другие. Однако Эльзас со Страсбургом остались за Францией. Договор утратил силу в 1701 году, когда началась война за Испанское наследство.

Патент на шариковую ручку

30 октября 1888 года американец Джон Лауд запатентовал шариковую ручку, но она появилась на рынке только в конце 1930-х годов. Лауд, родившийся 2 ноября 1844 года, увлекался изобретательством, несмотря на юридическое образование и семейный бизнес. Его ручка с вращающимся шариком стала основой для современных пишущих инструментов. Лауд также запатентовал пушку для фейерверков и игрушечную пушку, но не смог реализовать свое главное изобретение. Второй патент на шариковую ручку получил журналист Ласло Биро в Аргентине и Венгрии.