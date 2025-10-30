Под ударами ВС России оказалась энергетика Западной Украины

На Украине повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Инциденты затронули все регионы страны, что привело к необходимости введения временных отключений электроэнергии. Об этом сообщает украинское министерство энергетики.

«Зафиксированы новые повреждения энергетической инфраструктуры. <...> Во всех регионах Украины введены меры ограничения потребления», — говорится в telegram-канале минэнерго Украины.

С 08:00 до 19:00 по киевскому времени (09:00 — 20:00 по московскому) во всех областях Украины действуют графики почасовых отключений. Кроме того, для промышленных потребителей разработаны специальные графики ограничения мощности.

Повреждения энергетических объектов зафиксированы после серии взрывов, в Львовской, Хмельницкой и Ивано-Франковской областях. Кроме этого, проблемы с электроснабжением наблюдаются во Львове и Бурштыне.

Украинские власти сталкиваются с перспективой крайне суровой зимы на фоне обостряющегося энергетического кризиса. Как сообщает издание Bild, ВСУ в ближайшие месяцы окажутся перед лицом значительных холодов из-за риска масштабного сбоя энергосистемы.