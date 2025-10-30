Президент США Дональд Трамп в лице председателя КНР Си Цзиньпина встретил достойного соперника по переговорам, в связи с чем можно ожидать положительных результатов для американского народа по их итогам, чего не было при экс-президенте Джо Байдене. Такое мнение выразила обозреватель телеканала Fox News Лиза Дафтари.

В частности, журналистка ожидает прорыва по проблеме контрабанды фентанила. 4 марта этого года американская администрация повысила до 20% пошлины на китайский импорт. Власти США объяснили это тем, что китайская сторона якобы не предпринимает достаточно мер для борьбы с контрабандой фентанила на американскую территорию. Пекин неоднократно заявлял, что Китай ведет жесткую борьбу с наркотиками.

Встреча между лидерами США и КНР стартовала в полдень по местному времени 30 октября и продолжалась 1 час 40 минут. Трамп положительно оценил прошедшие переговоры.

В начале встречи Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие отношений между Китаем и Соединенными Штатами. Китайский лидер также отметил, что переговорщики двух стран достигли некоторого соглашения в решении основных торгово-экономических противоречий. Трамп в свою очередь заявил, что его встреча с Си Цзиньпином будет успешной.