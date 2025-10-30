Трамп рассказал о переговорах с Россией о ядерном разоружении

Соединенные Штаты и Россия ведут переговоры по вопросу ядерного разоружения.

© Газета.Ru

Об этом заявил американский лидер Дональд Трамп, чьи слова приводит РИА Новости.

«Деэскалация, денуклеаризация стала бы замечательной вещью. Вообще-то, мы говорим об этом с Россией. К этому добавится Китай, если мы сделаем что-то», — сказал Трамп.

До этого Дональд Трамп поручил Пентагону немедленно начать ядерные испытания, сославшись на действия «других ядерных держав». Решение принято на фоне заявлений Владимира Путина об испытании ракеты «Буревестник». США не проводили испытания с 1992 года.

В свою очередь сенатор от Демократической партии США Эд Марки призвал администрацию Дональда Трампа обсудить вопрос ядерного разоружения с Россией, поскольку это единственный путь «избежать катастрофы».