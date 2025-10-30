Пока вы спали: переговоры Си Цзиньпина и Трампа и проблема мигрантов в США

Пока вы спали, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

В Пусане завершились переговоры Си Цзиньпина и Трампа

Переговоры между лидерами США и Китая, Дональдом Трампом и Си Цзиньпином, завершились в Пусане после 1 часа 40 минут обсуждений. Об этом сообщает ТАСС.

В ходе встречи Си Цзиньпин призвал к развитию двусторонних отношений и отметил достигнутый базовый консенсус по ключевым торгово-экономическим вопросам, а Трамп выразил уверенность в успехе переговоров. Предыдущая встреча этих лидеров состоялась в 2019 году на саммите G20 в Осаке.

Вэнс: США в последние годы приняли слишком много мигрантов

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что за последние годы страна приняла чрезмерно большое количество как легальных, так и нелегальных мигрантов, и считает, что этот показатель нужно сокращать. Об этом сообщает ТАСС.

Он отметил, что благодаря иммиграционной политике при Байдене и массовому миграционному наплыву было допущено слишком много людей, что негативно влияет на зарплаты американских граждан.

Вэнс также предположил, что в США сейчас находится от 25 до 50 миллионов нелегальных мигрантов.

Трамп заявил, что Южная Корея построит атомную субмарину в США

Дональд Трамп заявил, что Южная Корея закажет строительство атомной подводной лодки в американской судоверфи в Филадельфии. Об этом сообщает ТАСС.

Президент отметил, что это станет важным шагом к восстановлению судостроительной индустрии в США и укреплению военного союза с Сеулом.

Ранее он подчеркнул, что сотрудничество между странами стало еще прочнее.

США уничтожили очередной катер, якобы перевозивший наркотики в Тихом океане

Вооруженные силы США уничтожили очередной судно, якобы используемое для перевозки наркотиков в Тихом океане, сообщает ТАСС. Об этом сообщает ТАСС.

В результате атаки погибли четыре человека из экипажа катера, который, по разведданным США, был задействован в контрабанде наркотиков.

Ранее США активизировали операции в регионе, включающие воздушные удары по суднам, перевозящим наркотики в Карибском море и Тихом океане.

Южная группировка сорвала попытки ротации ВСУ в районе Константиновки

Расчеты орудий и FPV-дронов южной группировки войск успешно сорвали попытки ротации войск ВСУ в районе Константиновки, уничтожив бронеавтомобиль, квадроцикл и нескольких солдат, сообщает ТАСС.

Во время воздушной разведки и патрулирования в районе обнаружили движущийся в сторону вражеских позиций бронеавтомобиль с военнослужащими, по которому была нанесена комбинированная атака артиллерией и FPV-дронами, в результате чего транспортное средство и боецы были уничтожены.

Впоследствии разведка выявила движение квадроцикла с тремя солдатами, которое также было уничтожено точными ударами дронов и артиллерии, несмотря на попытки укрыться в лесополосе.