Переговоры Си Цзиньпина и Трампа в Пусане завершились

Переговоры председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа в южнокорейском Пусане завершились спустя 1 час 40 минут. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

© Газета.Ru

Подробности переговоров не приводятся. Встреча стартовала в полдень по местному времени 30 октября. В начале переговоров Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие отношений между Китаем и Соединенными Штатами.

Китайский лидер также отметил, что переговорщики двух стран достигли некоторого согласия в решении основных торгово-экономических противоречий. Трамп в свою очередь заявил, что его встреча с Си Цзиньпином будет успешной.

Министерство иностранных дел Китая сообщало, что лидеры КНР и США в ходе переговоров должны обсудить вопрос развития китайско-американских отношений, темы, затрагивающие общие интересы сторон, а также вопрос урегулирования на Украине.