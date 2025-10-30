В украинском городе возникли проблемы с электроснабжением

Во Львове возникли проблемы с электроснабжением. Об этом сообщает украинское издание «Фокус» в Telegram.

Причины не уточняются.

Bild: Россия уничтожила 60% газовой инфраструктуры Украины

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, на всей территории страны объявлена воздушная тревога.

Минувшей ночью в нескольких украинских областях прогремели взрывы. В частности, они были слышны в Хмельницкой области, а также в Ивано-Франковске.

До этого стало известно, что в Киеве частично пропало электричество. Причиной стали перепады напряжения в сети.