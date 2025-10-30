Си Цзиньпин высказался о цели Трампа «сделать Америку снова великой»

Развитие Китая не противоречит концепции «Сделаем Америку вновь великой» (Make America Great Again, MAGA), заявил председатель КНР Си Цзиньпин. Он высказался об этом в ходе встречи с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом, сообщает китайское агентство Xinhua.

«Развитие и возрождение Китая сочетается и не противоречит видению "Сделаем Америку вновь великой", которое продвигает президент США Дональд Трамп», — цитирует лидера КНР агентство.

Си Цзиньпин добавил, что Пекин и Вашингтон могут добиться взаимовыгодных достижений и общего процветания и должны оставаться друзьями и партнерами.

Встреча Си Цзиньпина и Дональда Трампа началась на авиабазе Кимхэ в городе Пусан в Южной Корее. Трамп, приветствуя председателя КНР, заявил, что Пекин и Вашингтон уже достигли согласия по многим вопросам и продолжат эту работу в ходе саммита.