Трампу задали вопрос о начале ядерных испытаний США

Президенту США Дональду Трампу задали вопрос по поводу причин начала проведения ядерных испытаний, однако тот выставил журналистов из зала. Произошло это на встрече американского лидера с председателем КНР Си Цзиньпином.

Журналисты поинтересовались у Трампа, в чем причина распоряжения немедленно начать проведение ядерных испытаний. На вопрос американский лидер не ответил, а сразу завершил диалог: «Всем большое спасибо!». После этого журналистов попросили выйти из места проведения встречи. Трансляция велась в соцсети X Белого Дома.

Ранее Дональд Трамп объявил о немедленном начале испытаний ядерного оружия США, объяснив это необходимостью ответить на аналогичные действия других стран и подчеркнув, что шаг предпринимается на равноправной основе. Перед этим он прокомментировал запуск российской ракеты «Буревестник», а также призвал к эвакуации из столицы Ирана на фоне нарастания международной напряженности.