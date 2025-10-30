«Русский медведь проснулся»: в Китае оценил ответ Москвы на угрозы США

В последние месяцы мировые СМИ активно обсуждали резкие заявления Вашингтона в адрес Москвы. Администрация Дональда Трампа намекала на возможность передачи Киеву ракет «Томагавк» с дальностью полета свыше двух тысяч километров. Однако, как отметили аналитики китайского издания Sohu, в последнее время эта тема неожиданно сошла на нет – внимание международных наблюдателей переключилось на события в России.

«Россия неожиданно раскрыла один из своих козырей», – говорится в материале.

Как напомнили китайские обозреватели, несколько дней назад состоялся телефонный разговор президентов России и США. Владимир Путин связался с Дональдом Трампом, и вскоре после этой беседы американская сторона фактически закрыла вопрос о «Томагавках».

В Белом доме, по сообщениям издания, дали понять, что ракеты не будут использоваться против России. Эксперты из КНР предположили, что именно этот разговор заставил Вашингтон изменить позицию. По их мнению, российский лидер сообщил американскому коллеге о разработке, которая способна изменить баланс сил.

Уже спустя несколько дней об этом стало известно всему миру – Россия объявила об успешных испытаниях крылатой ракеты «Буревестник» с ядерной энергетической установкой. Аналитики указали, что появление у России такого вооружения стало шоком для США и их союзников. «Буревестник» способен находиться в воздухе практически неограниченное время благодаря ядерному двигателю, что делает его труднодостижимой целью для противоракетных систем.

Москва выбрала момент для испытаний не случайно – когда Вашингтон готовился к новой волне эскалации. Таким образом, считают в КНР, Россия ясно продемонстрировала: в случае давления ответ будет асимметричным, лучше не злить «русского медведя». Пекинские аналитики уверены, что именно этот сигнал заставил США свернуть планы по передаче «Томагавков», передает АБН24. Ранее Трамп заявлял о намерении возобновить испытания ядерного оружия, объясняя это необходимостью «действовать на равных» с другими странами.