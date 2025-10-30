Си Цзиньпин: Китай и США могут помочь друг другу добиться успеха

В ходе встречи с президентом США Дональдом Трампом в южнокорейском Пусане председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул, что две страны обладают возможностями для взаимной поддержки в достижении успеха и процветания.

«Наши две страны в полной мере способны помочь друг другу добиться успеха и процветания вместе», — сказал Си Цзиньпин.

Ранее сообщалось, что лидеры КНР и США встретились, чтобы обменяться мнениями о двусторонних отношениях и вопросах, представляющих взаимный интерес.