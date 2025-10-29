Киев планирует ввести 19-й пакет санкций против России

Владимир Зеленский заявил, что Киев готовит 19-й пакет санкций против России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соцсети Зеленского.

По словам Зеленского, новые санкции затронут сферу СМИ, а также российское военное производство. Кроме того, он заявил о «синхронизации» нового пакета санкций от Евросоюза в юрисдикцию Украины.

«Готовим новые санкции, в частности, против целей в российском военном производстве. <...> Указы — скоро. Также мы синхронизируем 19-й пакет санкций Евросоюза в украинской юрисдикции», — заявил он.

Ранее санкции США обрушили цену на российскую нефть.