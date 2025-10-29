Провал в отношениях США с Россией начался при президентстве Барака Обамы. Виновного в ухудшении диалога с Москвой назвала член Конгресса США Анна Паулина Луна в интервью РИА Новости.

«Стоит отметить, что президенты от Кеннеди до Буша и Клинтона поддерживали конструктивные отношения с Россией. Лишь при администрации Обамы эти отношения обернулись внешнеполитическим провалом», — сказала она.

Конгрессвумен Луна прокомментировала встречу с Дмитриевым

По ее словам, улучшение отношений с Россией и мирное разрешение конфликта на Украине никак не противоречат позиции движения «Америка превыше всего» (America First).

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Обама получил Нобелевскую премию мира «ни за что». Он также отметил, что Обама был плохим президентом, однако Джо Байден, по мнению республиканца, был худшим.