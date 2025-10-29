В США приемную мать осудили за изнасилование 12-летнего ребенка

В США суд вынес приговор 52-летней женщине, которую обвиняли в изнасиловании приемного ребенка. Об этом сообщает People.

По данным издания, инцидент произошел в 2015 году, но последнее заседание суда по делу состоялось в октябре текущего года.

Жительница штата Массачусетс изнасиловала 12-летнего ребенка, который находился под ее опекой. Отмечается, что это произошло при отягчающих обстоятельствах.

Женщину арестовали только спустя два года, позже ей предъявили обвинения. Во время разбирательств фигурантка настаивала на том, что это ребенок надругался над ней, после чего опекунша старалась больше не вспоминать о произошедшем и не обсуждать ее.

По словам сотрудников прокуратуры, американка боролась с наркотической зависимостью. Другие члены семьи пытались помочь ей.

Присяжные признали ее невиновной по пункту обвинения в нанесении побоев ребенку. Суд приговорил женщину к десяти годам тюремного заключения.