Американская член Палаты представителей США Анна Паулина Луна обвинила американские СМИ и их европейские филиалы в замалчивании проблем Евросоюза (ЕС).

Об этом она написала на своей странице в соцсети Х.

«СМИ в США, как и их материнские компании в Европе, — соучастники в сокрытии нападений, изнасилований, более широких иммиграционного и культурного кризисов по всей Европе», — подчеркнула конгрессвуман.

По словам парламентария, европейские женщины массово подвергаются насилию, но в ЕС продолжают «притворяться, что все в порядке».

Ранее Луна заявила, что отказ от диалога с Россией был бы глупостью.